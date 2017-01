कभी तूती बोलती थी, आज गठबंधन के लिए खाक छान रहे अजीत सिंह

अजीत सिंह जिनका पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में दबदबा बोलता था आज उनपर राजनीतिक में अस्तित्व को बचाए रखने का खतरा है।

Story first published: Friday, December 16, 2016, 0:21 [IST]

English summary

Ajit Singh profile the man who lead the western Uttar Pradesh is facing a political crisis of his life ahead of 2017 poll.