मिलिए दंगल के असली हीरो रेसलर महावीर फोगाट से, जो सच में धाकड़ हैं...

महावीर फोगाट ने अपनी 6 बेटियों को पहलवान बनाया है और समाज की जंजीरों को तोड़कर सफलता की एक नायाब तस्वीर पेश की है।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Friday, December 23, 2016, 9:25 [IST]

English summary

As Aamir Khan's Dangal opens in theatres on Friday, 23 December, It tells the story of how Mahavir Singh Phogat trained his 6 irls (four daughters — Geeta, Babita, Ritu, Sangeeta, and nieces Vinesh and Priyanka.