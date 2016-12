FlashBack2016: ये हैं इस साल की 16 वायरल बातें जो सच निकलीं

एक नजर उन तमाम बातों पर जो इस साल वायरल रहीं और सच भी रहीं। नोटबंदी से लेकर पाकिस्तान के हॉट चायवाले और आरएसएस की ताकत तक.

16. पोकेमॉन गो: पोकेमॉन गो (Pokemon Go) इस साल एक नया गेम मार्केट में आया। इस रियलिटी गेम की लोकप्रियता इतनी बढ़ी की चंद दिनों में इसने गूगल ट्रेंड पर एक नया रिकॉर्ड बना डाला। लॉन्च होने के साथ ही इस गेम ऐप ने इंटरनेट पर कई बड़े रिकॉर्ड तोड़ दिए। गूगल ट्रेंड के अनुसार, ग्राफ में पोर्न को लेकर हमेशा हाई सर्च रिजल्ट रहता है लेकिन गेम लॉन्च होने के सात दिनों में Pokemon Go ने ये रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये कई सोशल मीडिया साइट्स को भी पीछे छोड़ चुका है।

Story first published: Saturday, December 31, 2016, 11:38 [IST]

English summary

16 viral things of 2016 which were proved true.