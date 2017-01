आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर दो ट्रैक्स के बीच सेल्फी ले रहे युवक ट्रेन की चपेट में आए,मौत

आज की पीढ़ी पर सेल्फी का शौक जम कर चढ़ रहा हैल लेकिन कई बार यही सेल्फी मौत का कारण भी बन जाती है। इस बार कुछ ऐसा ही हुआ दिल्ली में।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Tuesday, January 17, 2017, 6:58 [IST]

English summary

Train crushes 2 boys clicking selfies in Delhi at anand vihar railway station on track