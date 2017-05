दिल्ली में स्कूल के पास गैस लीक, 60 बच्चे अस्पताल में भर्ती

गैस तेजी से आस-पास फैल गई और बच्चों को अपनी चपेट में ले लिया। आनन-फानन में बच्चों को दिल्ली के तीन अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया।

Story first published: Saturday, May 6, 2017, 9:47 [IST]