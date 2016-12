जंग के इस्तीफे पर लोगों की राय, कहा- केजरीवाल अब दिल्ली को लंदन बना देंगे

नई दिल्ली। दिल्ली के उप-राज्यपाल नजीब जंग ने बृहस्पतिवार शाम अचानक से इस्तीफा दे दिया। इसकी खबर शायद ही किसी को थी।

हालांकि ये खबर, आते ही नए उप-राज्यपाल के नाम को लेकर जहां अटकलों का बाजार गर्म हो गया वहीं ट्विटर पर भी अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगीं।

यूजर स्वामी ने ट्वीट कर लिखा है- दिल्ली के उप-राज्यपाल नजीब जंग ने इस्तीफा दे दिया, तो अब दिल्ली में सरकार कौन है?

Delhi LG Najeeb Jung resigns, so now who is the Govt in Delhi..? — Swami (@mohitraj) December 22, 2016

यूजर सोमनाथ गोविलकर ने लिखा है कि - दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने इस्तीफा दे दिया। सिर्फ केजरीवाल के बवाल से बचने के लिए कोई उनकी जगह नहीं लेना चाहता।

Delhi LG Najeeb Jung resigns. Guess nobody wants to replace him, just to avoid Kejri ka bawal. 😂 — Somanath Gowlikar (@somanathg) December 22, 2016

यूजर चिराग ने लिखा है कि दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने इस्तीफा दे दिया। अब केजरीवाल जी दिल्ली को जल्द ही लंदन बना देंगे।

"Delhi LG Najeeb Jung" RESIGNED

ab kejriwal ji DELHI ko jald hi LONDON bna denge#najeebjung — Chirag (@igot10on10) December 22, 2016

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि श्री जंग का इस्तीफा मेरे लिए चौंकाने वाला है। भविष्य के लिए उन्हें शुभकामनाएं।

.@ArvindKejriwal Sunita ma'am puch rahi thi ki aaj gobi ki sabji jal gayi uske liye ab kisko blame karna hai? — चार लोग (@WoCharLog) December 22, 2016

सब आपकी महिमा है...

केजरीवाल के इस ट्वीट पर अविनाश धीरज नाम के यूजर ने लिखा है कि 'सब आपकी महिमा हैं...वो बेचारे कब तक आपके द्वारा लगाये गये झुठे आरोपों पर सफाई देते फिरते'।

@ArvindKejriwal सब आपकी महिमा हैं...वो बेचारे कब तक आपके द्वारा लगाये गये झुठे आरोपों पर सफाई देते फिरते — avinash dhiraj (@avinash_dhiraj) December 22, 2016

मोहित पाण्डेय ने लिखा है 'नजीब जंग जी भी शायद सरकार का दबाव सह नहीं पा रहे थे.... जितने फैसले जंग जी लेते थे महसूस होता था किसी के दबाव में हैं..!!'

फेसबुक पर पर शांत ने लिखा है 'कल से केजरीवाल के बयानों में 50% की गिरावट दर्ज की जाएगी क्योंकि आज से उनका आधा Syllabus out of Course हो गया।