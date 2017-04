माकन और चाको का इस्तीफा राहुल गांधी ने किया अस्वीकार, कहा- जो काम कर रहे हैं, उसे करें

MCD चुनाव में मिली हार के बाद अजय माकन और पीसी चाको ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है।

Story first published: Friday, April 28, 2017, 6:35 [IST]

English summary

Rahul Gandhi asks PC Chacko and Ajay Maken to continue as Delhi Congress incharge and state unit chief respectively