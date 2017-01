दिल्ली में तेज रफ्तार BMW ने मारी कैब को टक्कर, ड्राइवर की मौत

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बीएमडब्ल्यू की रफ्तार बहुत ज्यादा थी। दोनों गाड़ियां बसंत विहार जा रहीं थी। हादसे में कैब पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है।

Story first published: Monday, January 23, 2017, 14:24 [IST]

English summary

One dead as two cars rammed into each other near Delhi's Munirka area in early morning hours.