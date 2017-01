एनडीएमसी का प्रस्ताव, अगर 100 साल से ज्यादा है उम्र तो मिलेगी प्रॉपर्टी टैक्स में छूट

एनडीएमसी के प्रॉपर्टी टैक्स में छूट के प्रस्ताव की जमकर आलोचना भी हो रही है। विपक्ष के नेता मुकेश गोयल ने कहा कि इस प्रस्ताव से लोगों को कैसे फायदा होगा।

Story first published: Saturday, January 21, 2017, 10:30 [IST]

English summary

NDMC will give exempt in property tax, who completed 100 years age.