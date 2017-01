जाते-जाते केजरीवाल सरकार की मुसीबतें बढ़ा गए नजीब जंग, सीबीआई को भेजे 7 मामले

सीबीआई की ओर से शुरू हो रही जांच केंद्र की बीजेपी सरकार और आम आदमी पार्टी की बीच नया विवाद खड़ा कर सकती है। केजरीवाल सरकार ने केंद्र पर सीबीआई के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया है।

Story first published: Wednesday, January 4, 2017, 4:11 [IST]

English summary

Najeeb Jung referred seven cases of Kejriwal governmentt to CBI before resign.