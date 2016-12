दिल्ली: 16 साल की गैंगरेप पीड़िता की मां को दिनदहाड़े गोली मार दी

दिल्ली। एक सप्ताह पहले दक्षिणी दिल्ली के जामिया नगर इलाके में 16 साल की नाबालिग लड़की से गैंगरेप का एक मामला सामने आया। अब पीड़िता की मां पर भी हमला हुआ है। शुक्रवार की सुबह एक बाइक सवार ने उनको गोली मार दी। एम्स में घायल महिला का इलाज चल रहा है।

Read Also: 4 साल की बच्ची से रेप के बाद आंखें निकालीं, हाथ काट दिए

घायल महिला का एम्स में चल रहा है इलाज

इस घटना के बारे में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया है कि शुक्रवार की सुबह बाइक सवार आरोपी युवक, पीड़िता की 50 वर्षीय मां को गोली मारकर भाग गया। हमलावर के खिलाफ आईपीसी की धारा 370 के तहत केस दर्ज कर लिया गया है।

गोली लगने से घायल हुई महिला का इलाज एम्स हॉस्पिटल में चल रहा है। उनसे मिलने दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ट्रॉमा सेंटर पहुंचीं। उन्होंने उनसे हाल-चाल पूछा और दिल्ली में कानून-व्यवस्था को लेकर चिंता जताई।

16 year old gangrape victims mom being operated after been shot in back by rapists. M waiting outside Operation Theatre. Hope she recovers — Swati Maliwal (@SwatiJaiHind) December 23, 2016

Doctors say mother's operation has been successful. https://t.co/03QpMzuBCi — Swati Maliwal (@SwatiJaiHind) December 23, 2016

Rapist not scared in Delhi. No fear of law. Btween 2012 to 14, 31446 crime against women, only 146 conviction. Need swift certain punishment — Swati Maliwal (@SwatiJaiHind) December 23, 2016

रेप की जांच के लिए दिल्ली महिला आयोग का कमीशन

अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने बताया है कि सरकारी स्कूल की 9वीं क्लास की छात्रा से हुए गैंगरेप की जांच के लिए दिल्ली महिला आयोग ने एक कमीशन बनाने का फैसला लिया है।

पुलिस अधिकारी ने इस रेप की घटना के बारे में बताया

एक पुलिस अधिकारी ने इस रेप की घटना के बारे में बताया है कि छात्रा अपने क्लासमेट के जरिए आरोपी बिल्डर से मिली थी। आरोपी ने एमएमएस बनाकर उसे ब्लैकमेल किया और दक्षिणी दिल्ली में अलग-अलग फ्लैटों में ले जाकर पीड़िता से रेप किया।

जब पीड़िता तीन महीने की प्रेग्नेंट हो गई तब उसने इस बारे में मां को बताया। मां एक प्राइवेट एनजीओ की मदद से पुलिस तक पहुंची।

अधिकारी ने बताया कि पुलिस इस केस की जांच कर रही है। पीड़िता का बयान दर्ज किया गया है। आरोपियों की तलाश की जा रही है।

Read Also: बिहार के पूर्व मंत्री की बेटी को हुआ रांग नंबर पर प्‍यार, ब्‍वॉयफ्रेंड ने की रेप की कोशिश