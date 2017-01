12 साल में 500 से ज्यादा लड़कियों का उत्पीड़न करने वाले टेलर का कबूलनामा

साल 2004 में दिल्ली के मयूर विहार में एक नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ की कोशिश करने वाले रस्तोगी को उसके परिवार समेत इलाके से भगा दिया गया था। उसकी जमकर पिटाई भी हुई थी।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Monday, January 16, 2017, 10:27 [IST]

English summary

more than 500 minor girls were abused in 12 years claimed arrested tailor to delhi police.