कैंसर के कारण बिस्तर से नहीं उठ पाती थी मां, भाई करता रहा नाबालिग बहनों का रेप

दिल्ली में एक पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिस पर अपनी ही दो नाबालिग बहनों का यौन शोषण करने का आरोप है। युवक घर में अकेला देख बहनों की ही हवस का शिकार बनाता था।

Story first published: Monday, January 23, 2017, 13:03 [IST]

English summary

Man rape and molest his teenage sisters in delhi