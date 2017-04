JNU के प्रोफेसर ने सुकमा और कुपवाड़ा के शहीदों को दी श्रद्धांजलि तो तोड़ दी उसकी कार

एक ओर देश सुकमा और कुपवाड़ा के शहीदों को याद कर रहा है वहीं दूसरी ओर JNU के एक प्रोफेसर ने जब इन शहीदों की याद में कार्यक्रम कराया तो उसकी कार पर हमला कर दिया।

Story first published: Saturday, April 29, 2017, 23:56 [IST]

English summary

jnu professor buddha singhs car vandalised after he organised event to pay tribute to soldiers who lost their lives in Sukma Kupwara Attack