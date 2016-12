दिल्ली मेट्रो में पॉकेटमारी में पुलिस और चोरों की मिलीभगत का खुलासा, हेड कॉन्स्टेबल सस्पेंड

सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि पॉकेटमार महिलाओं के गैंग से एक हेड कॉन्स्टेबल कोई चीज ले रहा था। इस मामले में अन्य पुलिसवालों की तलाश चल रही है।

Story first published: Wednesday, December 28, 2016, 10:52 [IST]

A head constable has been suspended by Delhi Police who was caught helping gang of woman pickpockets on Metro station in CCTV footage.