दिल्ली के लाल किले में ग्रेनेड मिलने से मचा हड़कंप

बम स्क्वैड की टीम तुरंत ही ग्रेनेड की जांच में जुट गई कि कहीं ये एक्टिव तो नहीं है। हालांकि पता चला कि ये ग्रेनेड डिफ्यूज हो चुका था। लाल किले में मौजूद कुएं की सफाई के दौरान ये ग्रेनेड बरामद हुआ है।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Friday, May 5, 2017, 14:38 [IST]

English summary

Grenade Found In Well At Delhi Red Fort.