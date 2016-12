दिल्ली का वकील रोहित टंडन गिरफ्तार, कोटक महिंद्रा के ब्रांच मैनेजर को नोटबंदी के बाद दिए थे 51 करोड़

नोटबंदी के बाद से लगातार हो रही छापेमारी के चलते काले धन के कई कुबेर सामन आ रहे हैं। इसी कड़ी में दिल्ली के वकील रोहित टंडन को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया।

Story first published: Thursday, December 29, 2016, 9:45 [IST]

English summary

ED arrested Rohit Tandon, in connection with the ongoing money laundering case against him.