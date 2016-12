जंग के इस्तीफे पर मचा बवाल, कांग्रेस ने कहा- मोदी-केजरीवाल बताएं क्या हुई डील?

नई दिल्ली। दिल्ली के 20 वें उपराज्यपाल नजीब जंग ने पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि अभी तक इस बात की जानकारी नहीं हुई है कि उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया है। जंग 9 जुलाई 2013 से दिल्ली के उपराज्यपाल थे।

समाचार लिखे जाने तक इस बात की जानकारी नहीं हो पाई थी कि केंद्र सरकार ने जंग का इस्तीफा स्वीकार किया था अथवा नहीं।

बता दें कि राज्य की आम आदमी पार्टी नीत अरविंद केजरीवाल की सरकार और जंग के बीच अमूमन कई मुद्दों पर तनातनी बनी रहती थी।

अभी करीब डेढ़ साल जंग का कार्यकाल बाकी था। इससे पहले जंग जामिया मिलिया इस्लामिया के वाइस चांसलर भी रह चुके हैं।

एक बयान में जंग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से मिले सहयोग का शुक्रिया अदा किया है। जंग ने दिल्ली की जनता को भी धन्यवाद कहा है।

उप राज्यपाल के इस्तीफे पर उनके ओएसडी अजय चौधरी ने कहा कि नजीब अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहते हैं। उन्होंने निजी कारणों से इस्तीफा दिया है।

जंग ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी शुक्रिया कहा है।

वहीं टीवी रिपोर्ट्स के अनुसार केजरीवाल ने जंग से बात की है। साथ ही शुक्रवार को मिलने की बात कही है। रिपोर्ट्स में यह बात भी सामने आ रही है कि पूर्व गृह सचिव अनिल बैजल अगले उप-राज्यपाल हो सकते हैं।

इस्तीफे पर आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास ने कहा कि जंग का इस्तीफा हमारी सफलता नहीं है। हम बस यही चाहते थे कि वो चुनी हुई सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर काम करें।

साथ ही कहा कि इस्तीफे का फैसला जंग का निजी फैसला है, जिसका सम्मान किया जाना चाहिए।

भारतीय जनता पार्टी के संदीप उपाध्याय ने भी कहा कि जंग के फैसले का सम्मान किया जाना चाहिए। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया ने कहा कि हमने LG के साथ मिलकर अच्छा काम किया।

सिसोदिया ने ट्वीट कर कहा 'तमाम खट्टे मीठे अनुभवों के बावजूद कह सकता हूँ कि नजीब जंग साहब के साथ हमने मिलकर दिल्ली के लिए बहुत अच्छा काम किया। भविष्य के लिए शुभकानाएं।'

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि श्री जंग का इस्तीफा मेरे लिए चौकाने वाला है। भविष्य के लिए उन्हें शुभकामनाएं।

Sh Jung's resignation is a surprise to me. My best wishes in all his future endeavours.