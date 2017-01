भाजपा नेता मनोज तिवारी का वीडियो वायरल, लाइन में लगे लोगों को 'देशभक्त' कह कर उड़ाया मजाक

नई दिल्ली। बीते साल 8 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन के दौरान 500 और 1,000 रुपए के करेंसी नोट के विमुद्रीकृत किए जाने की घोषणा की थी। इस फैसले के पीछे पीएम मोदी ने तर्क दिया था कि इससे कालेधन पर लगाम लगेगी। आतंकी गतिविधियों की रोक थाम करने में मदद मिलेगी। कुछ दिन बाद फिर पीएम मोदी ने कहा था कि यह नोटबंदी से सरकार देश को कैशलेस व्यवस्था की ओर लेकर जाना चाहते हैं। देश की जनता ने पीएम मोदी का साथ दिया और 11 नवंबर देश की आधी से ज्यादा आबादी बैंक और एटीएम की लाइन में लग गई।

लेकिन पीएम के ही साथी और भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कुछ ऐसा कर दिया, जिससे पीएम मोदी के दावे-वादे अब जनता को अधूरे लगने लगे हैं। तिवारी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो लाइन में लगने वालों का देशभक्त कह कर मजाक उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। यह वीडियो कांग्रेस नेता रणदीप सूरजेवाला ने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट किया है।

वीडियो में तिवारी कह रहे हैं कि ' मैं गया था अपने यहां लाइन में जहां लोग लगे थे, तो मैं सोचूं कि इनसे क्या कहूं कि तो ये सब खुश होंगे। तो मैंने कहा देशभक्त है कतार में... सब सीरियस, सब मुस्कुराने लगे। देशभक्त है कतार में लगी है भारी भीड़, तकलीफों से भारत की तकदीर... बोले हम लोग लगे रहेंगे 30 तारीख तक। इसके बाद वो हंसने लगे।' इस दौरान वहां भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी मौजूद थे। जो शख्स या वीडियो शूट कर रहा था, तिवारी ने उससे कहा ये भाई, प्रधानमंत्री को दिखाइएगा नहीं'। इस वीडियो को ट्वीट कर, सूरजेवाला ने लिखा है 'दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष, मनोज तिवारी बेशर्मी के साथ बैंक की लाइन में लगे लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं। नोटबंदी का असली सच सामने आ गया।'

Delhi BJP President,Manoj Tiwari shamelessly mocks & boasts about befooling people in Bank lines.Real truth of #DeMonetisation exposed! pic.twitter.com/QAo2y24uHm