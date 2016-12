दिल्ली में कैश वैन के लुटेरे नए नोट में चिप की अफवाह से फंसे, लूट के बाद गंगा में लगाई डुबकी

पूछताछ में तीनों ने बताया कि वे लूट के बाद हरिद्वार और ऋषिकेश गए। जहां उन्होंने गंगा में डुबकी लगाई और मंदिरों में दर्शन भी किया। तीनों उसके बाद कुछ समय के लिए मसूरी भी गए।

Story first published: Tuesday, December 27, 2016, 8:45 [IST]

English summary

ATM robbers arrested in delhi due to rumour of gps chip in notes.