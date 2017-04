एमसीडी में हार पर केजरीवाल ने पहली बार मानी गलती, पढ़िए क्या कहा?

नई दिल्ली। पंजाब विधानसभा चुनाव के बाद एमसीडी चुनाव में भी अपनी करारी हार के लिए अभी तक ईवीएम को दोष दे रहे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पहली बार पराजय पर अपनी गलती स्वीकार की है। केजरीवाल ने शनिवार को ट्वीट कर कहा, 'हां हमसे गलती हुई है।' उन्होंने आगे लिखा कि हमें आत्मनिरीक्षण और चीजों की सही करने की आवश्यकता है।

सुबह-सुबह किए गए अपने ट्वीट में केजरीवाल ने एक संक्षिप्त बयान जारी करते हुए कहा, 'पिछले दो दिनों में मैंने कई कार्यकर्ताओं और मतदाताओं से मुलाकात की। सच्चाई सबके सामने है और स्पष्ट है। हम लोगों ने गलतियां की हैं लेकिन हम उनका आत्मनिरीक्षण करेंगे और उन्हें सुधारेंगे। ऐसा ना करना मूर्खता होगी। मतदाताओं और खुद के लिए हमें यह करना होगा। हम कार्यकर्ताओं और मतदाताओं के कर्जदार हैं। अब बहानों की नहीं, एक्शन की जरूरत है। काम पर लौटने का वक्त है। अगर हम कभी-कभी फिसलते भी हैं तो संभलना होगा। यह बात ध्यान रखनी चाहिए की बदलाव ही एकमात्र ऐसी चीज है जो स्थिर रहता है।'

