अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर अन्ना हजारे ने उनको, आम आदमी पार्टी को चंदा देने वालों के नाम सार्वजनिक करने के वादे की याद दिलाई है।

Story first published: Sunday, December 25, 2016, 2:45 [IST]

Anna Hazare wrote a letter to Arvind Kejriwal in which he castigated Delhi CM for not fulfilling promise of putting his party's donors name in public domain.