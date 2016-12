अनिल बैजल ने ली दिल्ली के नए उपराज्यपाल की शपथ, अरविंद केजरीवाल भी रहे मौजूद

अनिल बैजल को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल का करीबी माना जाता है। बैजल का नाम तब सुर्खियों में आया था जब उन्हें जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल बनाने की बात चली थी।

Story first published: Saturday, December 31, 2016, 11:49 [IST]

English summary

Anil Baijal took oath as Lieutenant Governor of Delhi, oath was administered by Delhi HC Chief Justice G Rohini.