हौज खास के पब में शराब पिलाकर जेएनयू की छात्रा से गैंगरेप, ड्रग्स देने की भी आशंका

हौजखास विलेज स्थित एक पब में जेएनयू की छात्रा अपनी दोस्त के साथ गई थी। वहां उनकी मुलाकात सलीम से हुई। वह पीड़िता की दोस्त को जानता था।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Saturday, January 21, 2017, 12:27 [IST]

English summary

Afghan nationals gang raped a jnu student after meeting her in a pub at hauj khas.