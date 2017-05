केजरीवाल पर अब नहीं रहा कुमार को विश्वास, आज रात लेंगे फैसला

आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास ने कहा कि मैं पार्टी की गलती पर चुप नहीं रहूंगा। मैं किसी से माफी भी नहीं मांगूंगा। मुझे न पार्टी का अध्यक्ष बनना है, न मुझे सीएम बनना है।

Story first published: Tuesday, May 2, 2017, 17:36 [IST]

English summary

AAP leader Kumar Vishwas says I will not be silent on the party mistake.