दिल्ली में टला बड़ा विमान हादसा, Indigo और SpiceJet ने कहा- फॉलो किए रूल्स

मंगलवार सुबह गोवा में तो बड़ा विमान हादसा होन से टला ही, कुछ ऐसा ही दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भी हुआ जब दो विमान आपस में टकराने से बच गए।

Story first published: Tuesday, December 27, 2016, 9:56 [IST]

A close shave between two aircrafts (Indigo and SpiceJet flights) at Delhi's IGI Airport; reported to DGCA