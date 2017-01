मोदी जी धीरे बोलिए, ऐसे-ऐसे चाल-चलन के लोग पार्टी में आए हैं कि चेहरा बिल्कुल बदल गया

एनडी तिवारी भाजपा कार्यालय में आए तो जिसे देखिए खुसर-फुसर करता दिखा। यहां तक कि पीएम मोदी भी अमित शाह से ऐसा सवाल पूछ बैठे कि वो पिनक गए।

Story first published: Wednesday, January 18, 2017, 20:19 [IST]

English summary

satire narendra modi and amit shah conversation about nd tiwari entry in bjp