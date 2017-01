उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल के राजनीतिक जीवन पर एक नजर

पोखरियाल को भाजपा के सीएम पद के चेहरों में सबसे अहम माना जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह 2012 में कांग्रेस की सरकार आने से पहले भाजपा के मुख्यमंत्री रहे भुवनचंद्र खंडूरी की बढ़ती भी उम्र है।

Story first published: Monday, January 16, 2017, 15:33 [IST]

English summary

profile of BJP leader or uttarakhand ex cheif minister ramesh pokhriyal