उत्तराखंड में पकड़ी गई 9 लाख की करेंसी, ड्राइवर गिरफ्तार

उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर में पुलिस ने एक कार ड्राइवर को नई करेंसी के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Story first published: Wednesday, December 21, 2016, 20:28 [IST]

English summary

New currency worth Rs 9 lakh recovered from a car in uttarakhand