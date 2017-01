राष्ट्रगान के दौरान खड़े ना होने पर 60 साल की महिला और उसकी बेटी से हाथापाई

हंगामे के बाद पहुंची पुलिस ने महिला, उसकी बेटी और एक अन्य युवक को राष्ट्रगान का अपमान करने के लिए गिरफ्तार कर लिया। हालांकि बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया।

Story first published: Thursday, January 12, 2017, 14:43 [IST]

Elderly Woman and her daughter manhandled in Chennai for not standing up for national anthem