जल्लिकट्टू से बैन हटाने की मांग पर चेन्नई के मरीना बीच पर हजारों लोगों का प्रदर्शन जारी

चेन्‍नई के मरीना बीच पर मंगलवार से हजारों लोग प्रदर्शन कर रहे हैं जिनकी संख्या बुधवार को और भी बढ़ गई है। ये लोग सरकार से किसी पक्के आश्वासन के बाद ही घर लौटने की बात कह रहे हैं।

Story first published: Wednesday, January 18, 2017, 19:38 [IST]

English summary

Tamil Nadu People continue their protests in favour of Jallikattu