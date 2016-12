शशिकला पुष्पा के पति और वकील की पिटाई, AIADMK समर्थकों ने की मारपीट

पार्टी से जुड़े कार्यकर्ता के मुताबिक हंगामा उस समय हुआ जब शशिकला पुष्पा, उनके पति और उनके वकील एआईएडीएमके कार्यालय में नामांकन पत्र दाखिल करने पहुंचे।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Wednesday, December 28, 2016, 16:24 [IST]

English summary

Sasikala Pushpa lawyer attacked outside party office by AIADMK workers in Chennai.