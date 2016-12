हाईकोर्ट ने शरिया काउंसिलों पर लगाया बैन, कहा- मंदिर,मस्जिद का प्रयोग सिर्फ पूजा करने के लिए

मद्रास हाईकोर्ट ने यह फैसला एक अप्रवासी भारतीय अब्दुल रहमान की जनहित याचिका पर दिया है।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Tuesday, December 20, 2016, 16:58 [IST]

English summary

Religious places are meant only for religious purposes: HC