नोटबंदी के बीच बड़ी कार्रवाई, 1.34 करोड़ की नई करेंसी बरामद

राजस्व विभाग से जुड़े खुफिया अधिकारियों ने कार्रवाई करते हुए 1.34 करोड़ की नई करेंसी बरामद की है। इस मामले में पांच लोगों को हिरासत में लिया गया है।

Story first published: Thursday, December 22, 2016, 11:03 [IST]

English summary

New currency amounting to Rs 1.34 crore seized in Chennai.