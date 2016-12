मद्रास हाईकोर्ट के न्यायाधीश ने कहा- मुझे खुद जयललिता के निधन पर संदेह

5 दिसंबर की देर रात 11.30 बजे जयललिता का निधन हो गया था। हालांकि उनके निधन के बाद से ही सवालों और संदेहों का दौर शुरू हो गया।

Story first published: Thursday, December 29, 2016, 12:34 [IST]

English summary

Madras HC Justice Vaidyalingam said Media has raised a lot of doubts, personally I also have doubts in Jayalalithaa's death.