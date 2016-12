करुणानिधि की सेहत में सुधार, शुक्रवार को मिलेगी अस्पताल से छुट्टी

चेन्नई के कावेरी अस्पताल में भर्ती डीएमके मुखिया करुणानिधि की सेहत तेजी से सुधर रही है। उनको जल्दी ही अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी।

Story first published: Wednesday, December 21, 2016, 18:18 [IST]

English summary

karunanidhi fine to be discharged on Friday