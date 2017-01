जलीकट्टू के लिए धू-धू कर जला तमिलनाडु, राज्य सरकार ने लिया बड़ा फैसला

हालात को बेकाबू होते देख तमिलनाडु के कई शहरों में पुलिस ने धारा 144 लागू कर दी है। राज्य में दोपहर तक कुछ जगह हालात पर काबू कर लिया गया है तो कुछ जगह छिट-पुट प्रदर्शन जारी है।

Story first published: Monday, January 23, 2017, 15:38 [IST]

Jallikattu protests Violence breaks out in chennai Sec 144 imposed in Allanganallur