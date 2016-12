तमिलनाडु के पूर्व मुख्य सचिव मोहन राव ने कहा- मुझे बनाया जा रहा है निशाना, मेरी जिंदगी खतरे में

तमिलनाडु के पूर्व मुख्य सचिव मोहन राव ने कहा है कि अगर जयललिता जीवित होती तो क्या ऐसा होता? उन्होंने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का शुक्रिया भी अदा किया है।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Tuesday, December 27, 2016, 11:50 [IST]

English summary

Former TamilNadu Chief Secy P Rama Mohana Rao said I am being targeted; I have fear, my life is in danger.