पिता ने 14 साल की बेटी से रेप कर किया गर्भवती, पड़ोसी के देखने से खुला राज

लड़की की एक रिश्तेदार को उसे देखने पर लगा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो वो उसे डॉक्टर के पास ले गई जहां उसे पता चला कि लड़की गर्भवती है और उसके पिता ने ही उसके साथ रेप किया है।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Friday, January 20, 2017, 16:10 [IST]

English summary

43 year old man arrested for raping minor daughter in Tamil Nadu