केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर की धमकी, अकालियों को इशारा किया तो जिंदा नहीं बचेंगे आप कार्यकर्ता

अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि बादल परिवार की बहु खुलेआम पंजाब के लोगों को जान से मारने की धमकी दे रही हैं। पंजाब के लोग 4 तारीख को इसका बदला लेंगे।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Thursday, January 12, 2017, 10:04 [IST]

English summary

Harsimrat Kaur says, if Badal tells akalis to turn violent, AAP workers will not stay alive.