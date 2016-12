आम आदमी पार्टी की पूर्व नेता यामिनी गोमर ने पंजाब में थामा कांग्रेस का हाथ

यामिनी गोमर ने कांग्रेस पार्टी में शामिल होते हुए कहा कि वह पंजाब में परिवर्तन लाना चाहती हैं और इसके लिए यह आम आदमी पार्टी से बेहतर मंच है।

Story first published: Monday, December 26, 2016, 6:39 [IST]

English summary

Former Aam Aadmi Party leader Yamini Gomar joined the Congress in presence of Punjab Chief Captain Armrinder Singh.