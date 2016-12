500 का नया नोट बना मुसीबत, जरूर जान लें ये बातें

500 रुपए का नया नोट मुसीबत की वजह बन गया। भींगने के बाद नोट से महात्मा गांधी की तस्वीर गायब हो गई। लोगों ने इस नोट लेने से इंकार कर दिया।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Monday, December 26, 2016, 0:39 [IST]

English summary

People face problem due to new 500 note. 500 New note Lose Color When Washed or Rubbed.