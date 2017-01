अरविंद केजरीवाल बोले, मैं नहीं दावेदार पंजाबी ही होगा पंजाब का सीएम

मनीष सिसोदिया के पंजाब में केजरीवाल को सीएम मानकर वोट देने की अपील के बाद विपक्षी पार्टियों के निशाने पर आई आम आदमी पार्टी ने इस पर सफाई देते हुए पंजाबी को ही पंजाब का सीएम बनाने की बात कही है।

Story first published: Wednesday, January 11, 2017, 14:56 [IST]

English summary

Arvind kejriwal says Punjab CM candidate will be from Punjab