पंजाब विधानसभा चुनाव: जानिए, एक नजर में इस इलेक्शन के बारे में सबकुछ

2017 का विधानसभा चुनाव, 2012 में हुए चुनाव से अलग है। आम आदमी पार्टी की वजह से इस बार का चुनावी मुकाबला त्रिकोणात्मक हो गया है।

Story first published: Wednesday, January 4, 2017, 12:29 [IST]

Punjab assembly election is to be held in 2017. Read about political profile of Punjab assembly, the current political scenario and big players in coming election.