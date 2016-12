खेल के दौरान छाती में लगा भाला, 15 साल के छात्र की दर्दनाक मौत

हीरासिंह फुटबॉल खेल रहा था और उसी मैदान में कुछ स्टूडेंट भाला फेंक की प्रेक्टिस कर रहे थे, कि भाला हीरा को जा लगा।

Story first published: Thursday, December 22, 2016, 19:07 [IST]

English summary

15 years old Student dies after javelin strikes his chest