नहीं किया ये काम तो 28 फरवरी के बाद बंद हो जाएगा आपका बैंक अकाउंट

अगर 28 फरवरी तक आप ने अपने बैंक में अपना पैन कार्ड डिटेल नहीं जमा करवाया तो आपका बैंक खाता सीज कर दिया जाएगा।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Sunday, January 8, 2017, 18:29 [IST]

English summary

Banks have also been directed to ask the account holders, who did not furnished PAN or Form-60 at the time of opening bank account, to do so by 28 February this year.