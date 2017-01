खुशखबरी, अब बस 300 रुपए में खरीद सकेंगे सोना, जानें कैसे?

सिर्फ 300 रुपए का निवेश कर आप सोना खरीद सकते है। फिनकर्व फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड लाई है आपके लिए बेहतरीन स्कीम।

Story first published: Sunday, January 22, 2017, 17:50 [IST]

English summary

Proposed to be launched after the Union Budget on February 1, Bullion India is offering its customers an opportunity to book gold with as little as Rs 300 in hand.