आलिया, विराट और रणबीर से ज्यादा सर्च किया गया शियोमी रेडमी नोट 3, जानें वजह

गूगल सर्च के मुताबिक लोगों ने एक्ट्रेस आलिया भट्ट, रणबीर कपूर और क्रिकेटर विराट कोहली से ज्यादा शियोमी रेडमी नोट 3 को सर्च किया।

Story first published: Friday, January 20, 2017, 19:20 [IST]

English summary

Xiaomi is already the fourth largest selling smartphone maker in the country, and has crossed $1 billion in revenue. The Google trends is just an indication of Xiaomi’s growing popularity in India.