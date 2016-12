कई स्मार्टफोन पर 31 दिसंबर के बाद नहीं चलेगा वाट्सऐप

हो सकता है कि नए साल में आपके फोन पर वाट्सऐप ना चले, ऐसी जानकारी वाट्सऐप ने ही जारी की है। जिसके अनुसार कुछ स्मार्टफोन पर 31 दिसंबर की शाम से वाट्सऐप नहीं चल पाएगा।

Story first published: Saturday, December 31, 2016, 12:48 [IST]

WhatsApp not work for some smartphone from 31 december