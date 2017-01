वोडाफोन का खास ऑफर, 16 रुपए में एक घंटे तक चलाएं अनलिमिटेड 4जी इंटरनेट

वोडाफोन ने एक खास ऑफर शुरू किया है, जिसके तहत सिर्फ 16 रुपए में एक घंटे तक 4जी इंटरनेट चलाया जा सकता है और 7 रुपए में एक घंटे तक वोडाफोन पर अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगी।

Story first published: Saturday, January 7, 2017, 19:29 [IST]

English summary

vodafone started offer of unlimited data and call for an hour